Acronis Cyber Protect Home Office wird umbenannt

Acronis hat sein 2003 lanciertes Hauptprodukt für den SOHO-Einsatz, Acronis True Image, vor einiger Zeit in Acronis Cyber Protect Home Office umbenannt, wohl um den erweiterten Funktionsumfang auch namentlich zu positionieren. Jetzt verkündet der Schaffhauser Hersteller, dass die Lösung in der neuesten Version wieder Acronis True Image heisst. "Mit der Entscheidung, zum ursprünglichen Namen des Produkts zurückzukehren, würdigen wir die Geschichte des Unternehmens und das jahrelange Vertrauen, das unsere Kunden in dieses Produkt gesetzt haben", heisst es in der Mitteilung.Die Lösung kombiniert Cybersecurity-Funktionen und Backup und ist für Windows- und MacOS verfügbar. Sie ist laut Acronis weltweit bei über fünfeinhalb Millionen Nutzern im Einsatz und verwaltet insgesamt 500 Millionen Backups und Klone. Die erneute Umbenennung erfolgt laut Hersteller Aufgrund einer grossen Anzahl von Anfragen von Benutzern in Form von Interviews und Feedback-Sitzungen sowie an Messen: "Es wurde klar, dass der Name Acronis True Image einen erheblichen Wert und Anerkennung hat. Benutzer äusserten häufig eine Präferenz für den ursprünglichen Namen und nannten ihn als ein bekanntes Leuchtfeuer in der Technologielandschaft." (ubi)