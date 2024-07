230 Informatik-Diplome an der Hochschule Luzern

An der Diplomfeier vom 12. Juli 2024 erhielten 230 Absolventinnen und Absolventen des Departements Informatik der Hochschule Luzern (HSLU) ihre Bachelor- oder Master-Diplome. Davon schlossen 173 mit einem Bachelor in Informatik ab, darunter 14 im Studium Digital Ideation sowie 32 im Studium Artificial Intelligence & Machine Learning. Der KI-orientierte Studiengang wurde 2020 eingeführt.Auch der 2018 gestartete Cybersecurity-Studiengang erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit: 57 der 173 Absolventinnen und Absolventen erhielten ihren Informatik-Bachelor in Information & Cyber Security. Dazu kommen weitere 45 mit einem Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik. Insgesamt 12 Studierende erhielten zudem ein Masterdiplom in Informatik.Neben den Diplomen wurden an der Feier im Theater Casino Zug auch diverse Preise vergeben, darunter Auszeichnungen für herausragende Abschlüsse und Bachelorarbeiten, der Regionale Siemens Excellence Award 2023 und der Zeix Award. Eine Aufstellung aller Preise findet sich auf der HSLU-Website . (ubi)