Zürich für einen Tag im Zeichen von Data und AI

Künstliche Intelligenz beherrschte in dieser Woche die Arena Cinemas im Zürcher Sihlcity, wo der Data & AI Leadership Day über die Bühne ging. Auf die rund 500 Teilnehmer warteten über 30 Speaker aus namhaften Unternehmen, welche über Themen wie "Verantwortungsvolle KI in der Praxis", über Cloud-Strategien oder darüber, wie man GenAI-Apps baut, referierten.



"Jedes Unternehmen muss darüber nachdenken, wie es das bestehende Kundenerlebnis kontinuierlich verbessern, komplett neue Produktangebote entwickeln oder seine Kunden auf neue Art begeistern kann", sagte Archana Jain, Chief Technology Officer der Zurich Insurance Group, in ihrer Eröffnungsrede. Technologie und Unternehmenskultur sowie deren kontinuierliche Verbesserung seien gleichermassen wichtig, um ein Unternehmen widerstandsfähig zu machen. "Die Überzeugung, dass man immer besser werden kann, muss innerhalb einer Organisation installiert werden." Beginnen müsse man immer mit einer klar definierten Problemstellung, nicht zuerst mit der Wunschtechnologie. Neben dem Einsatz von Technologie, Datananalyse und -insights dürfe die prozessuale Implementierung nicht vergessen werden. "Das KI-Modell selbst macht nur 15 Prozent der Arbeit aus."









Anja Shevchyk, Solutions Architect bei Amazon Web Services, referierte derweil über Retrieval-Augmented Generation Chatbots, während eine Reihe Schweizer Unternehmen wie UBS, Swisscom, Postfinance, Helvetia oder Roche eigene Daten- und KI-Anwendungen vorstellten. "Die rasanten technologischen Entwicklungen rücken die Themen Data & AI und Cloud für Kader immer mehr ins Zentrum, wenn es um die Zukunft des Unternehmens geht", erklärte Jonas Dischl, Vorsitzender des Konferenzvorstands und CTO bei Xebia. "Die erfolgreiche Adoption dieser Technologien ist allerdings facettenreich und anspruchsvoll. Konferenzen wie der Data & AI und der Cloud Leadership Day, der parallel stattfand, bietet die perfekte Gelegenheit, sich auszutauschen und voneinander zu lernen."Entsprechend soll die Veranstaltung auch im kommenden Jahr stattfinden, und zwar am 26. Juni 2025, erneut in Zürich. Bis dahin zeigt "Swiss IT Magazine" in der Galerie die Bilder der diesjährigen Veranstaltung. (mw)