Microsoft stärkt Produktsicherheit

Auch Microsoft blieb in letzter Zeit nicht von erfolgreichen Cyberattacken verschont und wurde deshalb deutlich kritisiert. Jetzt ergreift das Unternehmen Massnahmen zur Verbesserung seiner eigenen Cybersicherheit und der seiner Produkte: Neu erhalten die Produktgruppen je einen CISO, der dafür sorgen soll, dass die Produkte von Anfang an mit Fokus auf Sicherheit entwickelt werden. Auf diese Weise soll globale Security-Expertise direkt in die Produktentwicklung einfliessen. Die CISOs der einzelnen Produktgruppen sind dabei direkt Igor Tsyganskiy, dem globalen CISO von Microsoft , unterstellt."Wir stellen die Sicherheit über alles andere", hat sich Microsoft-CEO Satya Nadella kürzlich gegenüber Investoren geäussert. Dieser neuerliche Sicherheitsfokus folgt auf die grösste Sicherheitsinitiative seit 2002, die Microsoft im November 2023 unter dem Namen Secure Future Initiative vorgestellt hat. Damit will das Unternehmen Sicherheit vor neuen Features priorisieren. (ubi)