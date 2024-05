Apple bestätigt Fehler beim iPhone-Wecker

In jüngster Zeit beklagen sich mehr und mehr iPhone-Besitzer, dass die Weckfunktion nicht mehr zuverlässig arbeitet, wie diverse Medien berichten . Teilweise sollen vor Jahren gesetzte Weckereinstellungen, auf die man sich bis anhin immer verlassen konnte, plötzlich keinen Sound mehr abspielen. Noch ist nicht klar, wie viele Anwender von dem Problem betroffen sind. Fest steht lediglich, dass der Bug nicht bei allen iPhone-Besitzern auftritt.Apple hat das Fehlverhalten gegenüber Joanna Stern vom "Wall Street Journal" mittlerweile bestätigt, wie Stern auf X bekanntgibt Apple erklärte, man sei über das Problem informiert und arbeite bereits an einem Fix. Über allfällige Ursachen schweigt sich der Konzern aus.Mittlerweile scheint sich herauszustellen, dass das Problem im Zusammenhang mit der Face-ID-Funktion steht. So soll sich der Bug korrigieren lassen, indem die Einstellung "Attention Aware" in den Face-ID-Einstellungen deaktiviert wird. (rd)