Mehrere Schwachstellen in Chrome behoben

Obwohl es erst eine Woche her ist, seit Chrome auf die Version 123 aktualisiert wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete), hat Google mit einem weiteren Patch bereits sieben neue Sicherheitslücken geschlossen. Drei wurden durch Google selber entdeckt und gefixt, weshalb das Unternehmen hierzu keine weiteren Details preisgibt. Vier haben wiederum externe Sicherheitsforscher aufgespürt, eine davon wurde als "kritisch" eingestuft. Die übrigen drei verfügen über die Risikoeinstufung "hoch". Betroffen von den Sicherheitslücken waren die Komponenten Angle, Webcodecs, Webassembly und Dawn.Die aktuellen Versionen mit allen Patches lauten 123.0.6312.80 für Android, 123.0.6312.86 für Linux sowie 123.0.6312.86/.87 für MacOS und Windows. Updates können in den Einstellungen des Browsers überprüft und angestossen werden. Damit das Update wirksam wird, ist ausserdem ein Neustart des Browsers notwendig. (dok)