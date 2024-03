Swiss21 mit vier neuen Anbindungen an Kantonalbanken

Swiss21.org verkündet die Integration weitere Bankanbindungen für die gleichnamige KMU-Administrationslösung. Damit ist es möglich, eine Verknüpfung und einen automatischen Abgleich mit der eigenen Hausbank zu erstellen. Neu ist es über Swiss21 möglich, Anbindungen zur Aargauischen Kantonalbank (AKB), Berner Kantonalbank (BEKB), Zürcher Kantonalbank (ZKB) und Zuger Kantonalbank (ZugerKB) zu erhalten. Ist die Verknüpfung erstellt, findet ein automatischer Datenabgleich zwischen der Swiss21-Instanz und dem Bankkonto statt. So werden etwa Zahlungseingänge automatisch verbucht oder Zahlungsaufträge direkt ans E-Banking übermittelt, was letztlich zu Effizienzgewinnen führen soll, wie Swiss21 bekanntgibt.Die Anbindung geschieht über die standardisierte API von Six namens Blink. "Wir sind gespannt, welche weiteren Finanzdienstleistungen für unsere Kundinnen und Kunden auf diesem Kanal in Zukunft möglich sein werden", kommentiert Walter Regli, Geschäftsführer von Swiss21.org Die neuen Bankanbindungen ergänzen das bestehende Portfolio von 70 nationalen und regionalen Banken, für die bereits Anbindungen bestehen. Auch ist es möglich, Bankanbindungen zu verschiedenen Banken zu erstellen. (win)