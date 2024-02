Gesucht: Schweizer Workplace-as-a-Service-Anbieter

Die April-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" steht unter dem Motto "KMU-IT as a Service". Nebst verschiedenen Hintergrundartikeln rund ums Thema planen wir auch eine umfassende Marktübersicht von Schweizer Workplace-as-a-Services-Angeboten (WaaS). Dabei wollen wir auf Angebote fokussieren, bei denen der komplette Arbeitsplatz als gemanagter Service bezogen werden kann. Ebenfalls wollen wir wissen, welche Managed- beziehungsweise anderen As-a-Service-Angebote die Dienstleister ergänzend dazu noch anbieten.Hat Ihr Unternehmen ein entsprechendes WaaS-Backup-Angebot im Portfolio? Dann würden wir uns freuen, Sie in der redaktionellen Marktübersicht zu berücksichtigen – selbstverständlich kostenlos. Melden Sie sich dazu bis spätestens 20. Februar bei Marcel Wüthrich unter mwuethrich@swissitmedia.ch . Im Anschluss werden wir Ihnen gerne die notwendigen Unterlagen zustellen. (mw)