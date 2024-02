Studie: 90 Prozent der Cyberangriff-Opfer bezahlen Lösegeld

Es ist das Erste, was Behörden wie die Polizei oder das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) bei einem Cyberangriff empfehlen: Kein Lösegeld bezahlen. Damit wird nämlich die kriminelle Energie weiter finanziert. Doch die Realität sieht anders aus, wie eine Studie von Cenuswide im Auftrag von Cohesity zu Tage fördert. Demnach haben 90 Prozent der Opfer einer erfolgten Cyberattacke in den vergangenen zwei Jahren das geforderte Lösegeld bezahlt. 93 Prozent der Umfrageteilnehmer würden dies auch in Zukunft tun, wobei 66 Prozent der Teilnehmenden ein Lösegeld von bis zu drei Millionen Dollar und 35 Prozent sogar bis zu fünf Millionen Dollar bezahlen würde. Lediglich ein Prozent der befragten Unternehmen lehnt die Bezahlung von Lösegeld kategorisch ab.Gemäss der Studie verursacht eine Bezahlung des Lösegeldes einen geringeren Verlust als die manuelle Wiederherstellung von Daten, denn: Keiner der Umfrageteilnehmer sei in der Lage, die Daten in weniger als 24 Stunden wiederherzustellen. Sieben Prozent schaffen es innert einem bis drei Tagen und 35 Prozent benötigen dafür sogar zwischen vier und sechs Tage. Knapp ein Viertel benötigt für diese Übung gar mehr als drei Wochen. Was ebenfalls ans Licht gekommen ist: Nur 12 Prozent der Befragten haben in den letzten sechs Monaten den Prozess der Datenwiederherstellung in einer Stresssituation getestet. 46 Prozent hat seine Prozesse seit über einem Jahr nicht mehr getestet.