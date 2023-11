PHP 8.3 bringt JSON-Validierung

Die PHP Group hat die Programmiersprache in der erweiterten Version 8.3 veröffentlicht. Mit dem Update werden neben den üblichen Fehlerkorrekturen auch diverse neue Features und Verbesserungen eingeführt. Zudem soll der Release auch eine bessere Performance aufweisen.So werden mit dem neuen Release erstmals sogenannte Typed Class Constants eingeführt. Konstanten werden damit in die Lage versetzt, ihren Datentyp explizit zu definieren. Bis anhin waren die Klassenkonstanten untypisiert, was potentiell fehleranfällig war. Eine weitere Neuerung betrifft das Datenaustauschformat JSON, für das mit json_validate in PHP 8.3 neue eine Funktion zur Prüfung der Gültigkeit zur Verfügung steht. Bis anhin mussten JSON-Strings dekodiert werden, um sie auf Fehler zu prüfen. Eine komplette Liste aller Neuerungen und Bugfixes wurde im ChangeLog veröffentlicht.Dazu wurden mit dem Release 8.3 auch Funktionen über Bord geworfen oder weisen ein anderes Verhalten auf. Für alle Nutzer, die von PHP 8.2 auf den neuen Release wechseln, findet sich in der Dokumentation ein Migration-Guide , in dem die nötigen Anpassungen besprochen werden. (rd)