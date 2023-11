In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Video-Anwendungen angeführt von Any Video Converter, einem schnellen Tool zur Formatumwandlung, das sich auch mit dem Extrahieren von Audio-Spuren versteht. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erreichten der Klassiker unter den Open-Source-Playern VLC Media Player wie auch auch die schlanke Abspiel-Software Media Player Classic Home Cinema.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools für Videodaten präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)