Asus zeigt weltweit erste Grafikkarte mit M.2-NVMe-Laufwerksteckplatz

Asus führt zwei PC-Komponenten zusammen: Mit der Dual Geforce RTX 4060 Ti SSD bringt der Hersteller die laut eigenen Angaben weltweit erste Grafikkarte mit verbautem M.2-NVMe-Steckplatz auf den Markt. Dieser befindet sich in einer Aussparung auf der Rückseite und unterstützt NVMe-Laufwerke der Grösse M.2 2280. Als wichtigsten Grund für die Unterbringung des Laufwerks auf der Karte nennt Asus Vorteile bei der Kühlung. Die Dual Geforce RTX 4060 Ti SSD ist mit zwei Axial-Tech-Lüftern ausgestattet, die auch die Betriebstemperaturen der SSD niedrig halten sollen. Daher ist eine passende Wärmeleitplatte im Steckplatz vormontiert, sodass installierte M.2-Laufwerke direkt den Kühlkörper der Grafikkarte nutzen können. Asus gibt bis zu 40 Prozent beziehungsweise 6 Grad Celsius niedrigere Temperaturen im Vergleich zum im Mainboard verbauten Laufwerken an, was auch eine längere anhaltende Lese-/Schreibleistung gewährleisten soll.Die RTX 4060 Ti ist laut Hersteller zwar eine PCIe 4.0-kompatible GPU, aber wenn sowohl das Mainboard als auch das NVMe-Laufwerk PCIe 5.0 unterstützen, soll die SSD entsprechend mit PCIe 5.0-Geschwindigkeit arbeiten. Aus diesem Grund empfiehlt der Anbieter, die Dual Geforce RTX 4060 Ti SSD im obersten PCIe-Steckplatz auf dem Mainboard zu installieren, um eine direkte Kommunikation mit der CPU sicherzustellen.Im Kern verfügt die Karte wiederum über die gleichen Funktionen wie die Asus Dual Geforce RTX 4060 Ti 8 GB. Sie ermöglicht unter anderem Raytracing, misst 2,5 Slots und benötigt einen 8-Pin-PCIe-Stromanschluss. Die Grafikkarte soll Ende November beziehungsweise Anfang Dezember auf den Markt kommen. (sta)