Chinesischer Elektroauto-Hersteller Nio präsentiert eigenes Smartphone

Der Smartphone-Markt ist um einen neuen Wettbewerber reicher. Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat sein eigenes Smartphone mit dem simplen Namen Nio Phone präsentiert , welches einige besondere Features in Zusammenhang mit den Autos des Herstellers aufweist. Das Smartphone basiert grundsätzlich auf Android, verwendet aber die von Nio selber entwickelte Benutzeroberfläche Sky UI ohne Bloatware, welche sich an der Benutzeroberfläche der Autos anlehnt. Hardware-technisch packt Nio alles was gut und recht ist in seine Smartphone-Premiere: Der 6,8-Zoll OLED-Screen mit bis zu 120 Hz stammt von Samsung. Beim Prozessor handelt es sich um einen Snapdragon 8 Gen 2, der Akku fasst 5200 mAh und kann mit bis zu 66 Watt per Kabel oder 50 Watt induktiv aufgeladen werden. Das Triple-Kamerasystem mit 50 Megapixeln Auflösung verfügt darüber hinaus über einen optischen Zoom.Obwohl die Hardware bereits für sich spricht, möchte Nio mit dem Smartphone ein eigenes Ökosystem schaffen. Das Smartphone fungiert beispielsweise auch als Autoschlüssel (selbst bis zu 48 Stunden nach kompletter Entladung des Akkus) und bietet bis zu 30 fahrzeugspezifische Funktionen. Dazu gehören beispielsweise die Überwachung des Fahrzeugs über dessen Kameras, das Senden von Multimedia-Inhalten direkt ans Auto sowie das Voreinstellen der Klimaanlage.

Wird das Smartphone im Auto genutzt und in die induktive Ladeschale gelegt, so wird es zu einem zusätzlichen Display, über welches man mit individuell eingestellten Widgets das Fahrzeug bedienen kann. Games können auf den grossen Touchscreen im Auto gestreamt werden und auch Videokonferenzen können über das Smartphone gestreamt, aber im Auto geführt werden.In einem ersten Schritt peilt das Unternehmen nur den chinesischen Markt an, dort ist das Smartphone ab dem 28. September erhältlich. Preislich startet das Gerät dort bei umgerechnet rund 805 Franken, ist also im oberen Preissegment angesiedelt. Die Autos des Herstellers sind in gewissen europäischen Ländern wie Deutschland und Norwegen erhältlich, in der Schweiz bislang nicht. (dok)