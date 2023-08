Teams wird entkoppelt, und mehr als doppelt so teuer

31. August 2023 - Teams wird ab Oktober 2023 nicht mehr Teil von Microsoft 365 und Office 365 sein. Stattdessen wird die Kommunikationslösung separat verkauft – allerdings mit einem happigen Preisaufschlag.

Ende Juli drohte Microsoft Ungemach von der europäischen Kommission. Diese hatte ein Verfahren eingeleitet, in welchem überprüft werden soll, ob der Tech-Konzern mit der Integration von Teams in Microsoft 365 sowie Office 365 seine Marktposition missbrauche und damit den freien Wettbewerb einschränke ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Das Verfahren wurde von den europäischen Wettbewerbshütern noch nicht abgeschlossen, dennoch meldet Microsoft in einem Blogbeitrag, dass Teams von den beiden betroffenen Abos entkoppelt wird. Die Änderungen treten im gesamten europäischen Wirtschaftsraum sowie in der Schweiz ab dem 1. Oktober in Kraft.Der Preis für Office 365 sowie Microsoft 365 sinkt gemäss Microsoft um 2 Euro monatlich oder 24 Euro jährlich. Teams kann jederzeit für 5 Euro monatlich oder 60 Euro jährlich dazugekauft werden.Ferner möchte es Microsoft Drittanbietern erleichtern, Office-Webanwendungen in seinen Apps und Diensten zu hosten. Zu guter Letzt verspricht Microsoft ebenfalls, die Interoperabilität seiner Produktivitätssoftware mit der Software von Teams-Konkurrenten wie beispielsweise Zoom oder Salesforce zu verbessern. Der Software-Konzern wollte nach eigenen Angaben mit der Teams-Integration eine Komplettlösung anbieten und nicht den Wettbewerb einschränken. Microsoft hofft, mit diesen Schritten die Bedenken der EU-Kommission aufzulösen und wird weiterhin vollumfänglich mit der Behörde kooperieren. (adk)