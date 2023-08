Digicomp erweitert Kursangebot um Leadership und Soft Skills

(Quelle: Digicomp)

10. August 2023 - Digicomp spannt mit der Haufe Akademie zusammen und ergänzt das Kursangebot um die Themen Leadership und Soft Skills, um so digitale Führungskräfte auszubilden.

IT-Bildungsanbietern Digicomp hat eine Kooperation mit der Haufe Akademie angekündigt, dank der man das Kursangebot rund um digitale Kompetenz ausbauen kann. Entsprechend finden sich im Portfolio von Digicomp neu diverse Kurse aus den Bereichen Führung & Leadership sowie Soft Skills, die in Kooperation mit der Haufe Akademie angeboten werden. In diesen Kursen stehen Themen wie Kommunikationsstärke, Positive Leadership, Konfliktlösungskompetenz oder Kreativität & Innovation auf der Agenda.Begründet wird der Ausbau des Angebots in diese Richtung damit, dass Soft Skills und Leadership Skills bei IT-Spezialisten in immer stärkerem Masse gefordert seien. "IT ist in der heutigen Arbeitswelt nicht mehr nur noch eine Abteilung des Unternehmens, sondern sie spielt eine strategische Schlüsselrolle für den Unternehmenserfolg. IT-Mitarbeitende sind immer seltener in dunklen Serverräumen anzutreffen, dafür immer öfter in den C-Level-Etagen der Unternehmen. Dort haben sie neue Aufgaben: Sie müssen präsentieren, komplexe IT-Themen erklären, moderieren, für komplizierte Sachverhalte sensibilisieren und letztlich das Management überzeugen", schreibt Digicomp dazu. (mw)