IT-Prioritäten in der Schweiz stark branchenabhängig

13. Juli 2023 - KMU investieren trotz der wirtschaftlichen Lage fleissig in IT, wie eine Studie zeigt. Die Schweiz sticht im internationalen Vergleich aber heraus: Zwischen den Branchen gibt es massive Unterschiede in der Priorisierung der IT-Investitionen.

Schweizer KMU investieren trotz der globalen wirtschaftlichen Schräglage vermehrt in ihre IT, wie einer Studie von Sharp zu entnehmen ist. 71 Prozent der befragten IT-Entscheider und -Beschaffungsverantwortlichen gaben an, dass man im laufenden Jahr noch mehr als 20'000 Franken in IT investieren will. In der Schweiz wurden rund 500 Personen befragt, die Ergebnisse sind Teil einer europaweiten Studie von Sharp. Die Schweiz fällt in der Studie auf: Die Unterschiede, welchen IT-Herausforderungen sich die verschiedenen Branchen ausgesetzt sehen, sind viel grösser als in Resteuropa.IT-Projekte werden, wenig überraschend, im laufenden Jahr in so gut wie allen befragten Unternehmen umgesetzt: 99 Prozent der Entscheider gaben dies zu Protokoll. Inhaltlich geht es dabei oft um Security – so gaben etwa 69 Prozent der Befragten im Bauwesen und 67 Prozent der Entscheider im Bereich IT und Telekommunikation an, dass sich ihre IT-Projekte um Security drehen. Weitere dominante Themen sind die Hardware-Beschaffung, die Implementierung von Cloud-Telefonie und Collaboration-Tools. Cloud-Migrationen stehen 2023 bei rund einem Drittel der hiesigen KMU auf dem Plan.