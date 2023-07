Juli-Patchday von SAP bringt 16 Sicherheitsmeldungen

(Quelle: SAP)

12. Juli 2023 - Mit insgesamt 16 Security Notes kümmert sich SAP anlässlich seines Juli-Patchdays um Sicherheitslücken in unter anderem SAP ECC und SAP S/4 Hana.

Im Rahmen seines Juli-Patchdays hat SAP 16 Sicherheitsmeldungen für seine Business Software veröffentlicht . Dabei kümmert sich ein Update um eine Lücke, die als Hot News bezeichnet wird, sechs Lecks werden als hochriskant eingestuft und neun tragen das Prädikat mittelschwer.Die Hot-News-Sicherheitslücke findet sich in SAP ECC und SAP S/4 Hana und erlaubt es Angreifern, in einer standardmässig installierten Erweiterung Befehle einzuschleusen und im unterliegenden Betriebssystem auszuführen. So erhalten die Angreifer Zugriff auf Systemdaten und können diese lesen und verändern. Weitere Sicherheits-Updates kümmern sich um Schwachstellen in SAP Netweaver, wo Nutzer unter anderem eine Directory-Traversal-Lücke missbrauchen und Systemdateien überschreiben können, in SAP Web Dispatcher, SAP SQL Anywhere, SAP Solution Manager, SAP S/4 Hana, SAP Enable Now, SAP Business Objects, SAP ERP Defense Forces and Public Security und SAP Business Warehouse. (abr)