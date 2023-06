Schweiz alarmiert künftig via Cell Broadcast

13. Juni 2023 - Auch der Ständerat gibt grünes Licht für die Einführung der Cell-Broadcast-Technologie, die in Zukunft für die Alarmierung bei drohenden Gefahren zum Einsatz kommen soll.

Nach dem Bundesrat und Nationalrat hat in der aktuellen Sommersession auch der Ständerat eine Motion gutgeheissen, gemäss welcher die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden sollen, um die sogenannte Cell-Broadcast-Technologie einzuführen. Damit kann die Bevölkerung künftig auch ohne spezielle Warn-App wie Alertswiss auf ihren Smartphones über drohenden Gefahren wie beispielsweise Naturkatastrophen informiert werden.Die Technologie ermöglicht es, Warnungen im Ereignisfall rasch und automatisch an jedes Mobiltelefon zu senden, das sich in einem betroffenen Gebiet beziehungswiese der entsprechenden Funkzelle befindet – also auch an Geräte von ausländischen Gästen. Das sei für die Schweiz als Tourismus- und Transitland in diesem Kontext ebenfalls wichtig, meinte FDP-Nationalrätin Maja Riniker in ihrer Motion . (mv)