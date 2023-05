Chrome Remote Desktop unter Android: Web- statt native App

(Quelle: Play Store/SITM)

30. Mai 2023 - Die neue Version von Chrome Remote Desktop für Android kommt als Web App und bietet im Gegensatz zur bisherigen nativen App einen vollwertigen Funktionsumfang.

Google hat der Chrome Remote Desktop App für Android ein Update verpasst und dabei die bisherige native App durch eine Web-basierte App ersetzt. Zur Erinnerung: Chrome Remote Desktop erlaubt die Fernsteuerung von Windows-, MacOS- und Linux-Systemen. Die native Android-App bot im Gegensatz zur Desktop-Web-App nur das Allernötigste an Funktionen und wurde seit 2020 nicht mehr massgeblich aktualisiert. Grund genug für Google , Remote Desktop für Android auf ein besseres Niveau zu heben.Die neue Chrome Remote Desktop App für Android kommt in Form einer Trusted Web Activity (TWA) und wird nach einer fast einjährigen Betaphase nun im Play Store in Version TWA 1.2 ausgerollt, scheint allerdings noch nicht frei von Bugs zu sein, wie "9to5Google" anmerkt . Dafür bietet sie die volle Funktionalität der Chrome Remote Desktop Web App für Desktop-Systeme inklusive Remote Access, Remote Support und Setup via SSH. Die Oberfläche folgt dem Google Material Theme UI und bietet wahlweise einen Dark Mode. (ubi)