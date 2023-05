Fehlinformationen in Suchergebnissen: Betroffene müssen selbst handeln

24. Mai 2023 - Ein Gericht in Deutschland hat einen Entscheid zum Recht auf Vergessenwerden gefällt, der als Beispiel für künftige Fälle herhalten dürfte. Wer Fehlinformationen zu seiner eigenen Person nicht mehr in den Suchresultaten finden will, muss demnach selbst tätig werden.





Im Fall, der vor dem Gericht in Karlsruhe behandelt wurde, geht es um ein Paar aus der Finanzbranche, über das laut eigenen Angaben Falschaussagen und diffamierende Bilder auf Der deutsche Bundesgerichtshof hat einen für künftige Fälle wohl wegweisenden Entscheid gefällt. Wer sein recht auf Vergessenwerden in Anspruch nehmen will, wenn Suchergebnisse mit Fehlinformationen über die eigene Person online zu finden sind, muss sich selbst an die Suchmaschinenbetreiber wenden und eine Löschung der Suchresultate einfordern. Die Betreiber ihrerseits sind nicht verpflichtet, den Wahrheitsgehalt selbst zu überprüfen und proaktiv zu handeln, wie der "Spiegel" berichtet Im Fall, der vor dem Gericht in Karlsruhe behandelt wurde, geht es um ein Paar aus der Finanzbranche, über das laut eigenen Angaben Falschaussagen und diffamierende Bilder auf Google zu finden waren. Die erste Forderung der Kläger scheiterte – hierbei ging es darum, dass Artikel mit kritischen Inhalten zum Paar nicht mehr in den Suchresultaten auftauchen sollten. Das Paar, so das Gericht, habe es versäumt, die Nachweise zu erbringen, dass die Inhalte unrichtig seien. Erfolgreich war jedoch die Forderung, irreführende Bilder ohne Kontext als Thumbnails zu zeigen. Diese darf Google nun nicht mehr anzeigen.