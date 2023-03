Google, Fedora und Microsoft müssen am meisten Schwachstellen hinnehmen

16. März 2023 - Wie aus einer Meldung von Atlas VPN zu entnehmen ist, hatten im Jahr 2022 Produkte von Google, Fedora und Microsoft mit der grössten Zahl an Schwachstellen zu kämpfen. Am meisten schwerwiegende Schwachstellen waren bei Produkten von Microsoft vorzufinden.

Das Vertrauen in Software von grossen Anbietern mit regelmässigen Updates ist gross, aber nicht immer berechtigt. Wie das Atlas VPN Team in einer Mitteilung schreibt, wurden in den Produkten von Microsoft Fedora und Google im Jahr 2022 am meisten Schwachstellen gefunden. Google-Produkte wiesen im Jahr 2022 total 1372 Sicherheitslücken auf, damit führt die Alphabet-Tochter dieses Ranking an. Das Android-Betriebssystem wies 897 Schwachstellen auf, weitere 283 entfallen auf den Chrome-Browser.Das Fedora-Projekt war der zweite Anbieter mit 945 entdeckten Schwachstellen. Sein Produkt Fedora Linux wies mit 944 Schwachstellen fast sämtliche entdeckten Schwachstellen auf. Die hohe Zahl dürfte nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass Fedora ein Open-Source-Projekt ist, zu dessen Entwicklung über 2000 Personen beigetragen haben.939 Sicherheitslücken wurden 2022 von Sicherheitsforschern in Microsoft-Produkten entdeckt. Verschiedene Windows-Betriebssysteme dominieren die Produktliste. Windows 10 und 11 sowie Windows Server 2016 und 2019 wiesen jeweils über 500 Schwachstellen auf. Auch Apple kann Schwachstellen nicht vermeiden, dort wurden 456 Lücken vermeldet, wovon 379 auf das Betriebssystem MacOS entfallen.