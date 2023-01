Gesucht: Device-as-a-Service-Anbieter

(Quelle: HP)

18. Januar 2023 - Die März-Ausgabe des "Swiss IT Magazine" widmet sich schwerpunktmässig dem Thema "Smart Office und Modern Workplace". Dazu gehört eine Device-as-a-Service-Marktübersicht. Haben Sie ein entsprechendes Angebot? Dann melden Sie sich bei uns.

In der übernächsten Ausgabe des "Swiss IT Magazine" werden Konzepte für den zeitgemässen Arbeitsplatz vorgestellt. Dazu gehört eine flexible Client-Lösung, wobei die Hardware von immer mehr Unternehmen als Service bezogen wird – inklusive Support und weiteren Dienstleistungen. Doch welche Device-as-a-Service-Angebote gibt es aktuell in der Schweiz? Und was zeichnet Sie aus? Diese und weitere Fragen werden wir in einer Marktübersicht beantworten.Sind Sie im Bereich Device-as-a-Service tätig und führen entsprechende Angebote für Schweizer Firmen im Portfolio? Dann würden wir uns über eine Beteiligung an unserer Marktübersicht freuen. Die Teilnahme ist kostenlos. Melden Sie sich dazu bis spätestens 1. Februar 2023 ganz einfach kurz bei Michel Vogel unter mvogel@swissitmedia.ch . Im Anschluss werden wir Ihnen gerne die notwendigen Unterlagen zustellen. (mv)