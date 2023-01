TSMC startet Volumenproduktion von 3-Nanometer-Chips

3. Januar 2023 - TSMC feiert das Richtfest für die Phase 8 der taiwanesischen Produktionsstätte Fab 18 und meldet den erfolgreichen Start der Volumenproduktion von 3-Nanometer-Chips.

Am 29. Dezember 2022 lud TSMC Zulieferer, Baupartner, die zentrale und lokale Regierung, den Halbleiterindustrieverband und Wissenschaftler in die Produktionsstätte Fab 18 im Southern Taiwan Science Park (STSP). Anlass der Feier war der Start der Volumenproduktion mit 3-Nanometer-Technologie. Diese sei laut dem Unternehmen nämlich erfolgreich und mit guter Ausbeute gestartet. Im gleichen Zug feierte das Unternehmen auch das Richtfest für die Phase 8 der Produktionsstätte Fab 18, also die Kapazitätserweiterung für die 3-Nanometer-Technologie. "Diese Zeremonie zur 3-Nm-Volumenproduktion und Kapazitätserweiterung zeigt, dass wir konkrete Massnahmen ergreifen, um fortschrittliche Technologien zu entwickeln und die Kapazitäten in Taiwan zu erweitern", kommentierte TSMC-Chairman Mark Liu bei der Zeremonie.