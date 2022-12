Apples Freeform-App für iOS, iPad OS und MacOS ist da

(Quelle: Apple)

14. Dezember 2022 - Bereits im Juni hatte Apple die App Freeform erstmals gezeigt. Jetzt ist die Whiteboard-Anwendung für iOS, iPad OS sowie für MacOS verfügbar.

Apple hat Updates für die Betriebssysteme iOS, iPad OS sowie für MacOS veröffentlicht (siehe Meldung an dieser Stelle ). Teil dieser Updates ist auch die App Freeform, die erstmals im Juni gezeigt wurde und die nun den Beta-Status verlassen hat. Bei Freeform handelt es sich um eine Whiteboard-Anwendung, die auf Zusammenarbeit ausgelegt ist; Nutzer sollen auf Freeform zeichnen können, um Ideen zu visualisieren. Es lassen sich Notizen anbringen, Dateien inklusive Video- und Audio-Files hinzufügen und als Vorschau anzeigen oder Grafiken erstellen. Inhalte können auf Wunsch auf der Leinwand gesperrt werden, so dass sie nicht verschoben oder gelöscht werden können. Speziell an Freeform ist zudem, dass die Leinwände keine Grenzen haben und beliebig erweitert werden können. Abgelegt werden sie in iCloud und bearbeitet werden können sie via Maus, Finger oder auch mit dem Apple Pencil.Laut Apple ist es möglich, dass bis zu 100 Leute an einer Freeform-Leinwand arbeiten, wobei diese via iMessage oder Mail eingeladen werden können. Integriert wurde zudem auch Facetime, so dass man Videocalls direkt aus Freeform starten und gemeinsam an einer Leinwand arbeiten kann. Freeform ist kostenlos und unterstützt alle Geräte, auf denen iOS 16.2, iPad OS 16.2 oder MacOS Ventura 13.1 laufen. (mw)