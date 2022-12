Dicota bringt neue Docking-Stationen

(Quelle: Dicota)

7. Dezember 2022 - Zusammen mit I-Tec lanciert der Zubehörhersteller Dicota eine Reihe von Docking-Stationen für Notebooks, die der hybriden Arbeit entgegenkommen sollen.

Dicota, Spezialist für Notebook-Taschen und Zubehör, baut sein Angebot an Docking-Stationen in Zusammenarbeit mit I-Tec unter dem Motto "Kooperation für volle Konnektivität" stark aus. An die Docking-Stationen lassen sich Peripheriegeräte wie Printer, Monitore, Speicher- oder Eingabegeräte anschliessen, ohne individuell Ports am Notebook zu belegen.Die Kooperation von Dicota und I-Tec startet mit sieben Docking-Stationen zu Preisen zwischen 70 und 270 Franken. Die Palette reicht von einer einfachen, besonders kompakten 8-in-1-Lösung (3x USB3, HDMI 4K, Gigabit-Ethernet, Audio in/out, SD-Card-Slot, 100 W Power Delivery) bis zur 13-in-1-Docking-Station, mit der sich bis zu drei externe Bildschirme anschliessen lassen. Dieses Spitzenmodell bietet fünf USB-Ports, drei 4K-fähige HDMI-Anschlüsse und zwei Displayport-Schnittstellen mit Support für 5K. Die neuen Produkte sind ab sofort erhältlich. (ubi)