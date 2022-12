Bundesrat will Meldepflicht bei Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen einführen

(Quelle: Pixabay)

5. Dezember 2022 - Der Bundesrat will eine Meldepflicht bei Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen einführen und hat eine dementsprechende Gesetzesvorlage verabschiedet. Die Entscheidung liegt nun beim Parlament. In der Vernehmlassung stiess der Entwurf auf breite Zustimmung.

An seiner Sitzung vom 2. Dezember 2022 hat der Bundesrat entschieden, eine Meldepflicht für Cyberangriffe bei kritischen Infrastrukturen einzuführen. Als Anlauf- respektive Meldestelle soll das bald als eigenes Bundesamt agierende NCSC ("Swiss IT Magazine" berichtete ) fungieren. Zu diesem Zweck hat der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Informationssicherheit beim Bund verabschiedet. Nun ist das Parlament am Zug und muss über die Gesetzesvorlage abstimmen.Die Gesetzesvorlage schafft die Grundlage zur Meldepflicht für Betreiber von kritischen Infrastrukturen wie etwa der Energieversorgung, der Telekommunikation oder beim Finanz- und Versicherungswesen. Dank der Meldepflicht erhält das NCSC künftig eine bessere Übersicht über die in der Schweiz erfolgten Cyberangriffe, was die Einschätzung der Bedrohungslage verbessert. Davon profitieren im Endeffekt auch die Betreiber der kritischen Infrastrukturen, da das NCSC frühzeitig vor Bedrohungen warnen kann.