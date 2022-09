EPFL und CSEM grüden Forschungszentrum für Mikrofabrikation

EPFL und CSEM grüden Forschungszentrum für Mikrofabrikation

(Quelle: Also)

27. September 2022 - Präzise, innovative und digitalisierbare 3D-Fertigungstechniken stehen im Zentrum des gegenwärtigen industriellen Wandels. Dieser Entwicklung möchten EPFL und CSEM durch die Gründung eines Forschungszentrums für Mikrofabrikation entgegenkommen.

EPFL und CSEM bündeln ihre Kräfte und gründen ein Forschungszentrum für Mikrofabrikation (M2C), das von der Grundlagenforschung bis zum Transfer neuer Technologien an die Industrie, alle Aktivitäten abdecken soll – unter Federführung des CSEM. Das M2C soll als Katalysator für ein optimales Zusammenwirken der akademischen, institutionellen und industriellen Partner dienen und für sämtliche Beteiligten als Ausbildungsplattform dienen.



Schwerpunkt des Forschungszentrums wird der 3D-Druck sein. "Präzise, innovative und digitalisierbare 3D-Fertigungstechniken stehen im Zentrum des gegenwärtigen industriellen Wandels, in dem Objekte und Computer immer enger miteinander vernetzt werden", erklärt Bruno Studach, Geschäftsführer des M2C. "Um auf internationaler Ebene wettbewerbsfähig und innovativ zu bleiben, müssen wir in diese sich rasant entwickelnden Bereiche investieren. Das M2C wurde genau für diese neuen Herausforderungen gegründet." Der wachsende Erfolg des 3D-Druckes beruht auf der grossen Gestaltungsfreiheit und der Möglichkeit zur Herstellung komplexer, aber leichter und robuster Teile – sämtliche Produktionsschritte können dabei digitalisiert werden.