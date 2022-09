Swiss Cyber Security Days werden umorganisiert

Swiss Cyber Security Days werden umorganisiert

(Quelle: Swiss Cyber Security Days)

6. September 2022 - Die Swiss Cyber Security Days haben in der bisherigen Form ausgedient. In Zukunft wollen die Organisatoren den Event in Fokus-Formate aufsplitten.

Im April 2022 haben die Swiss Cyber Security Days zum vierten Mal und damit auch zum letzten Mal in der altbekannten Form stattgefunden. In Zukunft soll der Event nämlich in Fokus-Formate aufgesplittet werden, wie die Organisatoren nun mitteilen. Die Veranstalter wollen sich stärker auf ein neues, innovatives, flexibles und dynamisches Konzept konzentrieren, das den aktuellen und künftigen Bedürfnissen ihrer Kunden Rechnung trägt. Ausschlaggebend für die Neuorganisation sei neben den Erfahrungen aus der Coronapandemie auch auch der Ukraine-Krieg gewesen. Geplant sei deshalb eine Umstellung zu fokussierteren Veranstaltungsmodellen.



Soweit die Mitteilung. Details zur neuen Ausgabe der Swiss Cyber Security Days seien noch nicht bekannt, heisst es. Man sei im Moment in den Vorbereitungen zum neuen Format des nächsten Jahres und werde die Neuerungen bis Ende 2022 bekanntgeben. (ubi)