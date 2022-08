Microsoft bringt Ressourcen für Java-Entwickler

(Quelle: Microsoft)

31. August 2022 - Mit einer neuen Website mit zahlreichen Informationen rund um die Java-Entwicklung unterstreicht Microsoft sein Engagement für die Java-Entwickler-Community und das Java-Ökosystem.

Microsoft hat eine neue Website mit Ressourcen für Java-Entwickler bereitgestellt, die für Einsteiger und erfahrene Developer gleichermassen Nutzen bringen soll: Der Hersteller bezeichnet das Angebot als One-Stop-Shop für alle Java-Entwickler. Es umfasst Anleitungen für Anfänger im Java-Coding, Informationen zum Bereitstellen und Skalieren von Java-Apps sowie Tipps und Tricks, um produktiver zu programmieren. Der Launch der neuen Website ist laut Microsoft Teil der laufenden Investitionen des Unternehmens in die Java-Entwicklererfahrung und das Java-Ökosystem.Die Website ist für alle Interessierten kostenlos zugänglich. Neben Dokumentationen, Videos und Code-Beispielen umfassen die Ressourcen auch das knapp 30-seitige E-Book "Code, deploy, and scale Java your way" mit Anleitungen für Coding, Deployment und Skalierung von Java-Entwicklungen mit beliebigen Frameworks, Tools, Application Servern oder Betriebssystemen, samt einer anschaulichen Infografik. Ein zweites E-Book mit 15 Seiten und eine weitere Infografik zeigen auf, wie Microsoft selbst Java einsetzt und wie sich die Java-Nutzung bei Microsoft im Lauf der Zeit entwickelt hat. (ubi)