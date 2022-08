Android-SDK für geräteübergreifende Nutzung von Apps

31. August 2022 - Mit dem neuen Cross Device SDK will Google die geräteübergreifende Nutzung von Apps vereinfachen. So können Nutzer etwa eine Aufgabe auf dem Tablet starten und dann auf dem Smartphone beenden.

Google wartet mit einem neuen Software Development Kit (SDK) für Android-Entwickler auf, wie der Internetgigant in einem Blogbeitrag verrät. Dieses Cross Device SDK, das aktuell in einer Entwickler-Vorabversion zur Verfügung steht und erstmals an der diesjährigen Google I/O angekündigt wurde, soll die Nutzung von Apps auf mehreren Geräten vereinfachen. So soll es etwa das Finden von Geräten in der Nähe erleichtern, aber auch vereinfachte Verbindungsprotokolle und Authentifizierung ermöglichen. Nutzern wird somit ermöglicht, eine Aufgabe auf dem Tablet zu starten und dann mit derselben App auf dem Smartphone zu beenden oder etwa eine Route oder einen Standort mit Freunden teilen oder eine Sammelbestellung in einem Restaurant aufgeben, ohne das Smartphone herumzureichen. (abr)