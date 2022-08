Bern und Zürich weltweit am besten für Technologie-Karriere

3. August 2022 - Wer eine Karriere im Technologiesektor verfolgt, der tut dies am besten in Bern oder Zürich, wie eine weltweite Studie von Codeclan zeigt.

Bern und Zürich sind weltweit die besten Städte, um eine Technologie-Karriere zu verfolgen, wie "Computerworld.com" unter Berufung auf eine Untersuchung von Codeclan meldet . Als Basis für die Analyse von Codeclan, einem schottischen Unternehmen, das auf die Entwicklung von digitalen Skills spezialisiert ist, dient die Wohnqualitätsstudie von Mercer. Hinzu kommen eine Reihe von Faktoren wie Durchschnittslohn, Miete, Breitbandgeschwindigkeit und die Anzahl Tech-Firmen pro Kopf, mit der Codeclan die Eignung einer Stadt für Technologiespezialisten festlegt.Gerade die hohe Zahl an Tech-Firmen pro Kopf in Kombination mit der hohen Breitbandgeschwindigkeit haben dabei Bern und Zürich an die Spitze gehievt. Auf den weiteren Top-10-Plätze liegen US-Städten, wobei Atlanta hinter Bern und Zürich den dritten Rang belegt. Dahinter folgen Washington D.C., Seattle, St. Louis, Pittsburgh, Miami, Minneapolis und Boston. (abr)