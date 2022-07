Schweizer Fluggesellschaften fallen bei Internetangebot ab

(Quelle: Pixabay/Mariamza)

11. Juli 2022 - Viele Airlines bieten ihrer Kundschaft auf Flügen inzwischen einen Zugang zum Internet. Die Preise für die Angebote unterscheiden sich jedoch stark. Bei Swiss gestalten sich die Angebote vergleichsweise sehr kostenintensiv, während Edelweiss gänzlich darauf verzichtet.

Ein aktueller Vergleich von Moneyland.ch untersucht, was es Passagiere kostet, während des Fluges auf das Internet zuzugreifen. Dabei lassen sich zwischen den Angeboten der verschiedenen Fluggesellschaften massive Unterschiede ausmachen. „Die Schweizer Airlines sind noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Bei fast allen Anbietern ist eine Internetverbindung heute selbstverständlich und kostet auch nicht viel“, meint Telekom-Experte Ralph Beyeler hierzu. Und er fügt an: "Eine Internetverbindung ist ein Kundenbedürfnis. Der Kunde ist offenbar nicht König bei Edelweiss. Und bei Swiss wird er geschröpft."Mit dieser Aussage spielt er darauf an, dass Edelweiss weder auf Europa- noch auf Interkontinentalflügen einen Zugang zum Internet anbietet und dies wohl auch in Zukunft nicht plant. Bei Swiss kann zumindest auf Interkontinentalflügen auf das Internet zugegriffen werden, allerdings sind die Angebote nach Datenvolumen gebündelt. Und dieses beschränkt sich auf 20 MB, beziehungsweise 50 MB, 120 MB und 220 MB. Dafür veranschlagt die Fluggesellschaft, 9 und 19 Franken respektive 39 und 59 Franken.