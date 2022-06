SAIROP ist offiziell am Start

(Quelle: SITM)

29. Juni 2022 - Mit der Swiss Artificial Intelligence Overview Plattform SAIROP existiert nun eine Plattform, die eine umfassende Übersicht über die KI-Forschung in der Schweiz vermittelt.

Künstliche Intelligenz nimmt in der Forschung und in der Wirtschaft an Bedeutung stetig zu. In der Schweiz befinden sich mehrere international anerkannte Forschungsinstitutionen rund um KI. Vor etwa einem Jahr haben sich zehn Partner zusammengetan, um eine Schweizer Forschungsübersicht im Bereich KI aufzubauen. Jetzt wurde die Swiss Artificial Intelligence Overview Plattform, kurz SAIROP genannt, offiziell lanciert. Mitgearbeitet haben die Organisationen Satw, Claire, Sgaico, Snowflake, Switch, Innovista, Switzerland Global Enterprise, Impactia, Swiss Cognitive und Euresearch.Für die Zusammenstellung der Informationen haben die SAIROP-Partner die KI-Forschungsinsitutionen zu aktuellen Projekten befragt und zusätzlich Informationen aus verschiedenen öffentlichen Datenquellen zusammengestellt. Die Datenaufbereitung und Kuratierung der Informationen sei wegen der grossen Diversität der KI-Forschung aufwendig, teilt SAIROP mit. Mit der neuen Plattform seien die Informationen nun einfacher zugänglich, und der Grad an Detaillierung sei im europäischen Raum wohl einmalig.SAIROP ist seit dem 23. Juni 2022 unter Sairop.swiss öffentlich zugänglich. Die gesammelten Informationen umfassen Daten zu Forschungseinrichtungen, zu aktuellen, im Jahr 2021 gestarteten Projekten sowie zu Fachleuten, die in der Schweiz zu und mit KI forschen. In Zukunft sollen weitere relevante Informationen hinzukommen. Längerfristig soll die Plattform die KI-Forschungsgemeinschaft noch enger vernetzen, die Visibilität von Schweizer KI-Forschungspartnern stärken und, zusammen mit Veranstaltungen und weiteren Kommunikationsmassnahmen, internationalen Unternehmen und Forschungseinrichtungen einen neuen Zugang für die Initiierung von Innovationsprojekten bieten, wie es in der Mitteilung heisst. (ubi)