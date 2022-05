Logitech präsentiert mechanische MX-Tastaturen

(Quelle: Logitech)

25. Mai 2022 - Mechanische Tastaturen erfreuen sich steigender Beliebtheit. Dem trägt Logitech mit der MX Mechanical und der MX Mechanical Mini Rechnung, zusätzlich führt der Hersteller eine verbesserte MX-Maus ein.

Die Master-Serie von Logitech erhält Zuwachs: Neu sind die beiden Tastaturmodelle MX Mechanical in voller Grösse mit Ziffernblock und MX Mechanical Mini. Beide Mechanical-Modelle warten mit mechanischen Tasten mit niedrigem Profil auf und sollen den Nutzern, die Logitech im Kreativbereich verortet, ein Keyboard-Gefühl wie beim Gaming vermitteln.Die mechanischen Tastaturen sind in drei Varianten erhältlich: mit Tactile-Quiet-Tasten fallen die Anschläge besonders leise aus. Alternativ gibt es die Keyboards mit Linear- oder Clicky-Tasten – allerdings sind nicht alle Varianten in allen Sprachen erhältlich. Die Tastaturen bieten zweifarbige Tastenkappen für optimale periphere Übersicht sowie eine intelligente Hintergrundbeleuchtung mit sechs Beleuchtungsoptionen je nach Umgebungshelligkeit. Wenn die Tastatur nicht bedient wird, schaltet sich die Beleuchtung aus, um den Akku zu schonen.