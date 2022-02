Intel stellt alle 28 Prozessoren der 12. Core-Generation vor

(Quelle: Intel)

24. Februar 2022 - Intel hat das komplette Line-up der 12. Generation an Core-Prozessoren vorgestellt, die unter dem Namen Alder Lake laufen. Insgesamt besteht die Familie aus drei Serien und 28 CPUs.

Nachdem Intel erste Prozessoren der 12. Core-Generation Alder Lake bereits an der CES vorgestellt hatte ("Swiss IT Magazine" berichtete ), folgt nun die Lancierung der gesamten Familie. Diese besteht aus der H-, der P- und der U-Serie und umfasst insgesamt 28 Prozessoren. Die H-Serie mit einer Leistungsaufnahme von 45 W besteht dabei aus den leistungsfähigsten Chips und richtet sich an Enthusiasten. Die neu eingeführte P-Serie mit einer Leistungsaufnahme von 28 W soll dünne und leichte Geräte ermöglichen, die gleichzeitig performant sind, während die U-Serie wie gehabt besonders stromsparend sein soll. Hier gibt es Chips mit einer Leistungsaufnahme von 15 W sowie solche mit 9 W. Wie die bereits vorgestellte H-Serie kommen auch die P- und die U-Serie sowohl mit Performance- wie auch mit Effizienz-Kernen (je nach Modell bis zu total 14), welche jeweils die Leistung beziehungsweise die Akkulebensdauer optimieren sollen. Bezüglich Performance verspricht Intel bis zu 70 Prozent mehr Multi-Thread-Leistung im Vergleich zur 11. Core-Generation. Allen Chips gemeinsam ist Intels Xe-Grafik (mit jeweils zwischen 48 und 96 EU), die von den Notebook-Herstellern um eine dedizierte GPU ergänzt werden kann. Ebenfalls geboten wird mit Alder Lake Support für DDR5/LPDDR5 und DDR4/LPDDR4, integrierter WiFi-6E-Support und Thunderbolt 4.