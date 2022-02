Umfrage für IT-Management Report lanciert

(Quelle: Pixabay/allinonemovie)

9. Februar 2022 - Emitec führt auch 2022 eine Umfrage bei Personen aus der IT durch, deren Ergebnisse in Form des IT-Management Report veröffentlicht werden.

Der auf Testing- und Monitoring-Lösungen spezialisierte IT-Dienstleister Emitec Datacom führt 2022 erneut eine Umfrage zu aktuellen IT-Themen durch. Teilnehmen können alle Personen aus der Deutschschweiz, die in der IT tätig sind. Die Umfrage beschäftigt sich mit Herausforderungen, Sicherheitsfragen und Service-Aspekten rund um die IT in Unternehmen. Das Resultat ist der IT-Management Report, der nach der Umfrage eingesehen werden kann.Die Umfrage läuft vom 8. bis 22. Februar 2022. Hier kann man teilnehmen. Im letzten Jahr haben 161 IT-Spezialisten mitgemacht, rund die Hälfte davon in Leitungsfunktionen. Die meisten Teilnehmenden stammten aus dem Telekommunikationsumfeld, gefolgt von IT-Dienstleistern und Behörden. Der 2021-er Report steht auf der Emitec-Website zum Download bereit. (ubi)