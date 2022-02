Die beliebtesten Apps fürs Remote Working

(Quelle: Okta)

9. Februar 2022 - Der Business@Work Report von Okta präsentiert interessante Zahlen zur Nutzung von Apps und Plattformen in Unternehmen weltweit und in der EMEA-Region.

Der IAM-Spezialist Okta hat aus Daten seiner weltweit 14'000 Kunden bereits zum achten Mal einen Businesses@Work Report erstellt, der Zahlen zu den meistgenutzten Anwendungen im Jahr 2021 präsentiert. Der Bericht zeigt zunächst, dass Unternehmen nach dem Best-of-Breed-Ansatz mehr Apps denn je einsetzen. Am beliebtesten sind Collaboration-Anwendungen und Security Tools, gemessen an der Zahl der Kunden, die sie nutzen.Die weltweite Rangliste der meistgenutzten Apps und Plattformen wird von Microsoft 365 angeführt, dahinter folgen AWS, Google Workspace, Salesforce und Zoom. Neun der 15 beliebtesten Apps verzeichneten 2021 ein Kundenwachstum von über 30 Prozent im Vergleich zu 2020. Noch stärker wuchsen die Security-Training-Plattform Knowbe4 (+56%), Docusign (+43%) sowie Github und Lucidchart (je +41%).Im EMEA-Raum verzeichnete Slack ein Plus von 49 Prozent (global +34%), Zoom legte um 45 Prozent zu (global +36%), beide vor allem bei KMU. Ein noch stärkeres Wachstum verbuchte mit 70 Prozent die HR-Technologie Bamboohr für Remote Onboarding (weltweit +40%). Docusign legte in EMEA um 70 Prozent zu, und Github gar um 128 Prozent.Der Report weist weiter nach, dass Unternehmen vermehrt den Zero-Trust-Weg beschreiten: Risikobasierte Policies wurden um 91 Prozent mehr genutzt, Webauthn um 31 Prozent und eine Device-Trust-Konfiguration von Geräten um 9 Prozent. Auch verschlüsselte Remote-Access-Lösungen stehen immer höher im Kurs. (ubi)