Compact Mode für Teams-Chats geplant

(Quelle: Microsoft)

2. Februar 2022 - Ab Mitte Februar bringt Microsoft für Teams-Chats einen neuen Kompaktmodus. Damit sollen bis zu 50 Prozent mehr Nachrichten gleichzeitig sichtbar werden.

Textchats in Microsoft Teams kommen bisher stets, wie etwa auch bei Whatsapp, im Sprechblasen-Look daher – im Gegensatz zu vergleichbaren Plattformen wie Slack oder Discord. Nun wollen die Redmonder einen optional aktivierbaren Compact Mode nachreichen, der sich auf die reinen Textzteilen konzentriert. Die bisher gross dargestellten Avatar-Icons werden deutlich kleiner angezeigt, und es erscheinen keine Box und weniger Weissraum rund um die Texte. Auf diese Weise sollen bis zu anderthalb mal so viele Nachrichten auf den Schirm kommen wie mit dem bisherigen Design, das Microsoft Comfy Mode nennt."Onmsft.com" hat dies dem Microsoft 365 Admin Center entnommen und gibt an, das neue Feature werde ab Mitte Februar ausgerollt, zunächst in der Desktop-Variante der Teams-App. Dies betrifft allerdings nur Direktnachrichten im Chat-Bereich, Gruppen- und Channel Messages werden weiterhin wie gehabt präsentiert. Der Compact Mode lässt sich, sobald verfügbar, über den Punkt Chat Density in den allgemeinen Teams-Einstellungen aktivieren. (ubi)