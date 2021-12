Wie geht es dem Schweizer Channel? Ihre Stimme zählt!

(Quelle: Pexels/cottonbro)

23. Dezember 2021 - Mit einer kurzen Umfrage fühlen wir dem Schweizer Channel auf den Zahn und wollen herausfinden, wie das Geschäft 2021 lief und was vom kommenden Jahr zu erwarten ist. Die Teilnahme dauert nur zwei Minuten.

Unsere Schwesterzeitschrift "Swiss IT Reseller" will dem Channel auf den Zahn fühlen und herausfinden, wie es um das IT-Geschäft in der Schweiz steht. Was bewegt den Channel? Wie erging es den Distributoren, Resellern und Systemintegratoren im Jahr 2021 und was erwarten sie vom kommenden Jahr? Was sind die zentralen Herausforderungen in diesen aussergewöhnlichen Zeiten und welche Rolle spielen die Auswirkungen der Pandemie dabei?Mit unserer Channel-Umfrage zum Jahresende wollen wir Antworten auf Fragen wie diese liefern.Das Ausfüllen kostet nur rund zwei Minuten und hilft uns und dem Channel, ein Bild der aktuellen Lage zeichnen zu können. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!Wir bitten Sie, sich diesen Moment zu nehmen, um diesen Einblick ins Innenleben des Schweizer IT-Channels zu ermöglichen. Ob sich Ihre Antworten mit denen Ihrer Marktbegleiter decken, erfahren Sie dann im ersten Heft 2022 oder an dieser Stelle online. Danke für Ihre Zeit und Ihre Teilnahme an der Umfrage. (win)