Gesucht: Schweizer Entwickler von AR- und VR-Lösungen für KMU

(Quelle: Pixabay)

14. Dezember 2021 - In der ersten Print-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" im nächsten Jahr dreht sich der Schwerpunkt um das Thema Augmented und Virtual Reality im KMU. Für eine Marktübersicht suchen wir deshalb Schweizer IT-Dienstleister, die entsprechende Business-Lösungen entwickeln.

Sind Sie ein Schweizer IT-Dienstleister und unterstützen KMU bei der Konzeption und Integration von Augmented- oder Virtual-Reality-Lösungen? Wenn ja, dann sollten Sie sich bei uns melden, denn in der Ausgabe 01/02 2022 von "Swiss IT Magazine" (erscheint am 31. Januar) werden wir das Thema "AR und VR im KMU" näher beleuchten und eine Marktübersicht mit IT-Dienstleistern und ihren Angeboten in diesem Bereich publizieren.Möchten Sie mit Ihrem Unternehmen in der Marktübersicht vertreten sein? Dann melden Sie sich bis spätestens am 31. Dezember 2021 via E-Mail bei Luca Cannellotto unter lcannellotto@swissitmedia.ch . Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. (luc)