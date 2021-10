Herr und Frau Schweizer nutzen ihre Smartphones immer länger

(Quelle: Apple)

28. Oktober 2021 - Laut einer Umfrage von Comparis werden Smartphones heute deutlich länger genutzt als noch vor zwei Jahren. Dafür ist der Konsument auch bereit, mehr für ein Gerät zu bezahlen.

Schlechte Nachrichten für alle Smartphone-Verkäufer: Laut einer aktuellen, repräsentativen Umfrage von Comparis werden Smartphones in der Schweiz immer länger genutzt. So würden 39,1 Prozent der Befragten angeben, ihr Handy vier Jahre oder länger zu nutzen. 2019 betrug dieser Anteil erst 32,8 Prozent. Demgegenüber stehen gerade einmal 5,8 Prozent, die ihr Smartphone nur ein Jahr oder weniger lang nutzen, bevor sie es ersetzen.Vor allem ältere Personen würden ihre Smartphones gerne länger nutzen – bei Personen ab 56 Jahren macht dieser Anteil mehr als die Hälfte aus. Zudem hat die Befragung gezeigt, dass Handys in der Deutschschweiz (41,7%) länger genutzt werden als in der Westschweiz (31,7%).Comparis hat auch abgefragt, wie viele Konsumenten in den kommenden zwölf Monaten planen, ein neues Smartphone zu kaufen. Dieser Anteil beträgt aktuell 44,4 Prozent, 2019 waren es noch 57,1 Prozent. Dafür sind die Leute bereit, mehr Geld für ein neues Gerät auszugeben. Während 35,4 Prozent der Smartphone-Käufer beabsichtigen, weniger als 400 Franken für ein neues Gerät zu zahlen (2019 waren es 51,3 Prozent), ist der Anteil der Personen, die über 800 Franken auf den Tisch legen wollen, deutlich gestiegen – und zwar auf 21,9 Prozent. 2019 waren erst 12,1 Prozent bereit, einen solchen Betrag aufzuwerfen. Vor allem Junge und Personen aus der Deutschschweiz würden so viel Geld für ein neues Smartphone ausgeben. Und: Mehr Männer als Frauen seien bereit, 800 Franken oder mehr für ein Handy zu bezahlen.