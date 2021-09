600 kostenlose Veranstaltungen rund um die Digitalisierung

(Quelle: SITM)

29. September 2021 - Am 10. November findet in der Schweiz der Digitaltag statt. In den sechs Wochen bis dahin werden nun über 600 kostenlose Veranstaltungen zum Thema stattfinden.

Für den 10. November steht in der Schweiz der Digitaltag an, der massgeblich von der Initiative Digitalswitzerland organisiert wird, bereits zum fünften Mal über die Bühne geht und der Bevölkerung aufzeigen soll, wohin die digitale Zukunft geht. In den sechs Wochen vor dem Digitaltag, also zwischen 29. September und 9. November, finden nun mehr als 600 kostenlose Veranstaltungen rund um das Thema Digitalisierung statt. An diesen sollen Herr und Frau Schweizer digitale Skills erwerben, Experten über die Schulter schauen oder Fragen und Meinungen einbringen können.Das Angebot ist dabei sehr breit gefächert. Es gibt Hackathons, Ideenwettbewerbe, Podcasts, verschiedenste Ausbildungsangebote, Crashkurse oder unzählige Workshops und Infoveranstaltungen. Die Veranstaltungen finden einerseits online, andererseits auch als physische Events statt an verschiedenen Ortschaften statt. Einen Überblick findet man an dieser Stelle . Hier kann man auch nach verschiedenen Kriterien filtern. (mw)