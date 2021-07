Hitachi Systems Security, Vectra AI und Cybereason bieten gemeinsam Security-Lösungen

(Quelle: Mika Baumeister/Unsplash)

27. Juli 2021 - Gemeinsam wollen die Unternehmen Hitachi Systems Security, Vectra AI und Cybereasen einen neuen Ansatz für gemanagte Echtzeit-Erkennung und Reaktion auf Cyberangriffe anbieten.

Hitachi Systems Security hat eine Partnerschaft mit Vectra AI, spezialisiert auf NDR (Network Detection and Reaction), und Cybereason, Anbieter von Angriffsschutz, bekannt gegeben. Ziel ist es, einen neuen Ansatz für verwaltete Erkennung und Reaktion in Echtzeit zu schaffen.Die Partnerschaft soll die Sichtbarkeit und Erkennung sowie die Reaktionsdienste über alle Netzwerk- und Endpunkt-Angriffsvektoren hinweg erweitern und so ein neues Mass an Schutz bieten."Die kombinierte Sichtbarkeit von Vectra, Cybereason und Hitachis ArkAngel schafft einen leistungsstarken integrierten Ansatz. Dieser ermöglicht es Hitachi , seinen Managed-Security-Kunden erstklassige Ergebnisse bei der Erkennung von Bedrohungen zu liefern. Wir freuen uns sehr, ein Teil dieser erfolgreichen GTM-Lösung zu sein und mit Hitachi auf globaler Basis zusammenzuarbeiten", erklärt Randy Schirman, Worldwide Vice President of Service Delivery Partners, Cloud, and Alliances bei Vectra AI.Die Cybereason Defense Platform generiert Malop, eine detaillierte, visuelle Zeitleiste der Verhaltensweisen, Aktionen und Beweise, die in Bedrohungen involviert sind. Sie gibt Sicherheitsanalysten die Möglichkeit, die Ursache und das Ausmass eines Angriffs schnell zu verstehen, ohne dass komplexe Abfragen und langwierige Triage von Warnmeldungen erforderlich sind.