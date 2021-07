Online-Handel setzt Detailhandel kräftig unter Druck

(Quelle: Pixabay)

26. Juli 2021 - Die Veränderung des Einkaufverhaltens in Richtung Online-Shopping setzt den Schweizer Detailhandel unter Druck. So sollen sich bis 2025 über 25 Prozent der Detailhandelsumsätze von den physischen Läden in den Online-Handel verlagern.