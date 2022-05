Windows 11: Boxed-Version im Handel aufgetaucht

(Quelle: Microsoft)

10. Mai 2022 - Mehrere Monate nach der Lancierung von Windows 11 verkauft Microsoft nun auch eine Boxed-Version des Betriebssystems im Handel. Aufgetaucht ist diese bei Best Buy. In der Verpackung befindet sich ein USB-Stick mit der Installationsdatei und einem Lizenzschlüssel.

Bisher stand Windows 11 lediglich als digitale Version zum Download bereit. Doch nun, etliche Monate nach dem Launch seines neuesten Betriebssystems, hat Microsoft eine Boxed-Version auf den Markt gebracht. Entdeckt hat diese Luke Blevins , der Bilder davon auf Twitter veröffentlicht hat ( via "Neowin"). Zu kaufen gibt es die physische Variante von Windows 11 bei Best Buy. Die Home-Version gibt es für 139.99 US-Dollar, während die Pro-Version 199.99 Dollar kostet.In der Verpackung, die in der Home-Variante weiss und in der Pro-Variante dunkelblau ist, befindet sich lediglich ein USB-Stick, auf dem nebst der Installationsdatei des Betriebssystems auch der Lizenzschlüssel für die jeweilige Windows-11-Version gespeichert ist. Damit setzt Microsoft die Tradition fort, nebst einer digitalen Version des OS auch eine Boxed-Variante bereitzustellen, wie das schon bei Windows 10 der Fall war. (luc)