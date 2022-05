Apples WWDC mit Special Day für Ausgewählte

(Quelle: Apple)

4. Mai 2022 - Auch 2022 geht die Apple-Entwicklerkonferenz weitestgehend online über die Bühne. An einem Special Event vor Ort im Apple Park können nur per Losentscheid ausgewählte Entwickler teilnehmen.

Die Apple-Entwicklerkonferenz WWDC findet auch dieses Jahr fast ausschliesslich als Online Event statt – mit einer Ausnahme. Einzig zu Beginn der Konferenz am 6. Juni wird es eine Vor-Ort-Veranstaltung im Apple Park in Cupertino geben. Daran können indes nur einige ausgewählte Entwickler teilnehmen – ausgewählt aber nicht anhand von Qualitätsmerkmalen oder Vitamin B, sondern mithilfe einer Art Lotterie.Vom 9. Mai um 9 Uhr pazifische Zeit bis zum 11. Mai können sich Mitglieder des Apple Developer Program und des Apple Developer Enterprise Program um einen Platz am Special Event bewerben. Die Einladungen werden gemäss Apple durch Zufallsauswahl vergeben und den Glücklichen am 12. Mai zugestellt.Der Special Event dauert den ganzen Tag und umfasst die Teilnahme an der Keynote, State-of-the-Union Videos mit Ingenieuren und Experten von Apple sowie einen Einblick in das neue Developer Center. Die virtuelle WWDC dauert vom 6. bis 10. Juni und ist kostenlos zugänglich. (ubi)