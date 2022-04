Google veröffentlicht I/O-2022-Programm

(Quelle: Google)

(Quelle: Google)

29. April 2022 - Google hat das Konferenzprogramm der diesjährigen I/O-Konferenz veröffentlicht. Die Entwicklerkonferenz findet heuer am 11. und 12. Mai als physischer Event statt statt statt.

Google hat das Programm zur diesjährigen Entwicklerkonferenz I/O veröffentlicht , die vom 11. bis zum 12. Mai über die Bühne geht und zwar wie in Vor-Pandemie-Zeiten als physischer Event im Shoreline Amphitheatre im heimischen Mountain View.Wie der Programm-Website entnommen werden kann, beginnt die Konferenz am 11. Mai mit der Keynote von Sundar Pichai um 10 Uhr vormittags (Ortszeit), gefolgt von einer dedizierten Entwickler-Keynote. Was das Themenspektrum anbelangt, so kommen angefangen bei Android und Chrome OS über AI oder AR bis zur Cloud quasi alle aktuellen Google-Technologien zur Sprache.Insgesamt listet das Programm 138 Keynotes, Workshops und Technical Sessions auf, die in die Levels Beginner, Intermediate und Advanced unterteilt sind. Die Online-Teilnahme ist kostenlos. (rd)