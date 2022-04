Studie: Soft Skills für beruflichen Erfolg wichtiger als Fachwissen

26. April 2022 - Laut der Arbeitsleben Studie 2021 von Gulp sind es heute vorrangig die Soft Skills, die darüber entscheiden, ob man im Beruf erfolgreich ist. Fachwissen reiche nicht mehr aus, um Karriere zu machen, so die Studienautoren.

Um beruflich erfolgreich zu sein, reicht es heute längst nicht mehr aus, nur über Fachwissen zu verfügen. Viel wichtiger für die Karriere sind die Soft Skills. Dies geht aus der Gulp Arbeitsleben Studie 2021 hervor. Dabei kommt es laut den Studienautoren auch nicht darauf an, ob man die Freelancer oder Festangestellten betrachtet. Im Detail gibt es dennoch Unterschiede zwischen den beiden Vertragsformen. So landete bei den Freelancern bei der Frage danach, was wichtig ist, um erfolgreich zu sein, das Fachwissen abgeschlagen auf dem zehnten Platz. Die Soft Skills sind laut den Teilnehmenden Freelancern viel wichtiger, insbesondere das selbständige Arbeiten, das in 84,2 Prozent der Antworten genannt wurde, vor dem Selbstbewusstsein, der Kommunikationsfähigkeit und der Flexibilität. Die Festangestellten sahen das bei der Befragung ähnlich, bei ihnen lautete jedoch die mit 77,4 Prozent am meisten genannte Antwort Teamfähigkeit. Und mit 61,1 Prozent erachten die Festangestellten auch die Stress-Resistenz als wichtig, während das Fachwissen auf dem elften Platz landete.