Codename von Android 14 steht schon fest

26. April 2022 - Kurz vor dem Release von Android 13 "Tiramisu" ist der Codename der 14. Version des mobilen Betriebssystems durchgesickert, die den Anfangsbuchstaben "U" haben wird: "Upside Down Cake".

Noch hat Google Android 13 mit dem Codenamen "Tiramisu" nicht offiziell veröffentlicht, und schon hat "XDA Developers" herausgefunden, welchen Codenamen Version 14 des mobilen Betriebssystems tragen wird. Wie auf dem Portal zu lesen ist , wird Android 14, das im kommenden Jahr erscheinen soll, den Codenamen "Upside Down Cake" tragen, zu deutsch also gestürzter Kuchen. Gefunden wurde der Hinweis darauf im Gerrit von Android.Das Android-Betriebssystem von Google trägt seit jeher nebst der Versionsnummer auch einen Codenamen, der mit dem jeweils nächsten Buchstaben des Alphabets beginnt und eine Süssspeise darstellt. So trug Android 1.5 den Codenamen "Cupcake", während die aktuelle Version 12 den Codenamen "Snow Cone" trägt. Bei der Suche nach dem Nachfolger für "Tiramisu", der folglich mit einem "U" beginnen muss, taten sich die Entwickler aber offenbar schwer, weshalb am Ende "Upside Down Cake" daraus wurde. (luc)