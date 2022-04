Die 10 beliebtesten Gratis-Werkzeuge für Windows

Die 10 beliebtesten Gratis-Werkzeuge für Windows

22. April 2022 - Erst mit den passenden Utilities lässt sich das Maximum aus Windows herausholen. Wir stellen jene zehn Gratis-Tools vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen Wochen wurden die Freeware-Charts in der Kategorie Utilities angeführt von Crystal Disk Info, einem praktischen Tool, das Festplatten und Solid State Disks diagnostiziert und überwacht. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Microsofts kostenlose Verwaltungsumgebung Windows Admin Center wie auch Driverstore, eine Verwaltungslösung für digitale Zertifikate.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Werkzeuge für Windows präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie.

(rd)